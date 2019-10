Lavori di pavimentazione, chiude per una notte la stazione di Vasto Sud sull'A14

Sull'autostrada A14, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno a ridotta circolazione di veicoli, dalle ore 22 di mercoledì 30 ottobre alle 6 di giovedì 31 sarà chiusa la stazione di Vasto Sud-Montenero di Bisaccia-San Salvo.

Il passaggio sarà interdetto in entrata sia verso verso Bari sia in direzione di Pescara/Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna/Pescara.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Vasto Nord o di Termoli.