Don Domenico Spagnoli è Vicario per l'Accompagnamento dei Preti giovani e la Pastorale vocazionale

Dopo aver pregato e ascoltato, comunico le seguenti decisioni e nomine pastorali:

- dal 1 Dicembre 2019, prima domenica di Avvento, Mons. Michele Carlucci, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia del SS. Salvatore in Pollutri e Direttore dell’Ufficio Missionario dell’Arcidiocesi, lascia il servizio di Vicario Episcopale per la Vita Consacrata e diventa Vicario Episcopale per l’Attività Missionaria dell’Arcidiocesi, col duplice scopo di promuovere a tutti i livelli la missionarietà della nostra vita ecclesiale e di sostenere l’azione missionaria ad extra, in particolare attraverso la collaborazione fra Chiese locali di Paesi diversi, com’è ad esempio quella fra la nostra Chiesa diocesana e la Diocesi di Tuticorin in India;

- dal 1 Dicembre 2019, prima domenica di Avvento, Mons. Fabio Iarlori, Parroco della Parrocchia dell’Immacolata Concezione in San Vito Chietino e Direttore dell’Ufficio di Pastorale Liturgica, diventa Vicario Episcopale per la Vita Consacrata; - a motivo del ministero affidatogli con la responsabilità di tre Parrocchie a Guardiagrele Don Erminio Di Paolo lascia il servizio di coordinatore della pastorale vocazionale, pur rimanendo nella équipe che lavora per essa; ne prende il posto Don Domenico Spagnoli, Parroco di Santa Maria Maggiore in Vasto, che nomino Vicario per l’Accompagnamento dei Preti giovani e la Pastorale vocazionale;

- a ragione di queste nomine il Consiglio Episcopale Diocesano, presieduto dall’Arcivescovo, sarà così composto: Mons. Cassio Menna, Vicario Generale; Don Gianni Sciorra, Vicario per Vasto e il Vastese; Don Loreto Grossi, Vicario per il Clero; Mons. Fabio Iarlori, Vicario per i Religiosi; Don Gennaro Di Battista, Vicario per i Laici; Mons. Michele Giulio Masciarelli, Vicario per la Cultura; Mons. Michele Carlucci, Vicario per l’Attività Missionaria; Don Domenico Spagnoli, Vicario per l’Accompagnamento dei Preti giovani e la Pastorale vocazionale; Mons. Massimo D’Angelo, Cancelliere Diocesano e Segretario del Consiglio Episcopale;

- dal 1 Novembre 2019 Don Andrea Manzone usufruirà su Sua richiesta di un anno sabbatico a Roma per completare il dottorato in teologia, cui sta lavorando presso la Pontificia Università Gregoriana; lo sostituirà nelle Parrocchie di S. Maria dell’Olmo in Archi e del SS. Salvatore in Piane d’Archi P. José Yanson della Società San Giovanni;



- Nomino Rettore della Chiesa di San Domenico al Corso in Chieti il Rev. Rodrigo Dominguez della Società San Giovanni, che resta Cappellano dell’Università e Vicario Cooperatore della Parrocchia Madonna delle Piane.

Tutti affido al Signore per l’intercessione di Maria, Mater Populi Teatini, Madonna dei Miracoli



+ Bruno Forte Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto