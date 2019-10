Sostegno alle famiglie per l'acquisto di seggiolini anti-abbandono, la proposta

Una mozione per impegnare l’Amministrazione comunale a sostenere le famiglie nell’acquisto dei sistemi anti-abbandono affinché si prevengano episodi che potrebbero avere conseguenze anche gravissime, legate al fenomeno degli abbandoni di minori in auto per distrazione o amnesia dissociativa da parte dei genitori.

L’ha presentata il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a seguito della legge 1 ottobre 2018, n. 117, cosiddetta “Legge Meloni”, che ha introdotto l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, a decorrere dal 1° luglio 2019.

La norma stabilisce che il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

“Chiediamo all’Amministrazione comunale - hanno spiegato i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Vincenzo Suriani e Francesco Prospero - di valutare iniziative di supporto economico a favore delle famiglie vastesi per coadiuvarle nell’acquisto di seggiolini conformi alla nuova normativa, seguendo l’esempio virtuoso di altri Comuni, come quello de L’Aquila, che hanno già deliberato iniziative in tal senso. Riteniamo che sia importante che anche i Comuni facciano la loro parte aiutando le famiglie a dotarsi di questo indispensabile dispositivo”.