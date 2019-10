Borracce Plastic Free anche nelle classi prime del Comprensivo Paolucci e Spataro

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Anche nel Comprensivo Paolucci Spataro di Vasto, il Comune di Vasto ha donato a tutte le classi prime della Primaria e Secondaria di Primo Grado una borraccia, per ridurre l’uso della plastica e incrementare il rispetto per l’ambiente. Alla presenza del Sindaco Francesco Menna, dell’assessore alle Politiche Scolastiche Anna Bosco e della Dirigente Scolastica Sandra Di Gregorio, con canzoncine e semplici slogan nella primaria e con riflessioni più impegnative nella secondaria, bambini e ragazzi hanno accolto festosamente il dono delle borracce, che potranno essere riempite anche nel dispenser dell'acqua, refrigerata e microfiltrata, posizionato nell’atrio della Spataro e presto anche alle Paolucci. La borraccia, ecologica, riutilizzabile, di dimensioni ridotte e pratica, da tenere agganciata allo zaino, è un dono che aiuterà ad attuare le buone pratiche per rispettare l’ambiente e avere comportamenti Plastic Free.