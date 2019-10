Parcheggio fotovoltaico di via dei Conti Ricci al buio, perché?

Resta al buio, per buona parte della sua estensione, il parcheggio fotovoltaico di via dei Conti Ricci a Vasto, nelle vicinanze del Cimitero e del PalaBCC.

Chiedono 'lumi', in merito, i consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero (Fratelli d'Italia).

“Il parcheggio - evidenziano - rappresenta un'opera indispensabile per il posteggio delle auto, ma è reso difficoltoso e pericoloso dal mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione, soprattutto nella stagione invernale, quando le ore di luce sono ridotte”.

Per Suriani e Prospero “è necessario, per la sicurezza dei residenti, degli automobilisti e di quanti transitano a piedi in quella zona, ripristinare l'illuminazione inspiegabilmente spenta da diversi mesi. A tal fine - concludono - abbiamo presentato un'interrogazione per chiedere all'amministrazione comunale a chi competa il ripristino dell'illuminazione e cosa ha fatto e/o intende fare per perseguire tale scopo”.