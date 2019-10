Valle Cena, valle del fuoco: ancora un incendio al Civeta

Un nuovo incendio, di ampie proporzioni, si è registrato nella discarica di Valle Cena gestita dal Civeta, il Consorzio intercomunale di Cupello che si occupa del ciclo dei rifiuti nel territorio del Vastese.

Sul posto Vigili del Fuoco, con diverse squadre, e Carabinieri, oltre a personale della struttura. L'allarme, in una parte della discarica che è ancora sotto sequestro per un'indagine della Procura della Repubblica di Vasto per reati ambientali, è scattato intorno alle 22 di ieri sera.

Un ennesimo episodio, il quinto negli ultimi mesi, che accresce le preoccupazioni in zona, anche e soprattutto per la qualità dell'aria.