Anche a Vasto dal 19 al 27 ottobre 2019 torna #IOLEGGOPERCHE’

Da domani torna #IO LEGGO PERCHE’, l’iniziativa che l’Associazione Italiana Editori organizza in tutt’Italia, per promuovere il libro e la lettura. Per saperne di più abbiamo intervistato Emmanuela Ronzitti e Alessandra Rizzello della Cartolibreria Universal di Vasto.

Avranno un ruolo strategico dal 19 al 27 ottobre 2010 le librerie di Vasto, che diventeranno i luoghi cardine della manifestazione, per acquistare e al tempo stesso donare libri alle biblioteche delle scuole di Vasto di ogni ordine e grado.

Le librerie di Vasto gemellate sono le seguenti: Mondadori Bookstore (Circonvallazione Histoniense)La Nuova libreria (Piazza Barbacani), Libreria Giallo fantasy e spettacolo (Via Cavour), Cartolibreria Universal (Corso Italia).

La finalità importantissima è quella di contribuire ad una grandissima raccolta di libri per incrementare le biblioteche delle Scuole italiane! Sono 15.000 le scuole iscritte in Italia e quasi 2400 le librerie che hanno aderito all’iniziativa.

Sono invitati quindi tutti i docenti, studenti, genitori, amici e parenti a partecipare. Nelle librerie convenzionate all’iniziativa #IOLEGGOPERCHE’ si può scegliere un libro da acquistare, dichiarando a quale scuola di Vasto si vuole donare un libro. Si può anche fare una dedica con firma su un adesivo che verrà poi a Marzo 2020 messo nel libro che l’AIE donerà alla scuola scelta, grazie alla collaborazione degli editori aderenti all’iniziativa, che contribuiranno destinando alle biblioteche scolastiche un monte libri pari alla donazione dei cittadini.

Tanti gli eventi che le scuole in tutt’Italia, sia primarie che secondarie di primo e secondo grado stanno organizzando per partecipare in modo anche creativo all’evento, per promuovere la lettura e soprattutto per incrementare le donazioni alla biblioteca scolastica. Alcune scuole del territorio hanno già prenotato la visita in libreria.

Tutti il libreria allora per #IOLEGGOPERCHE’, doniamo un libro alle scuole, le biblioteche scolastiche di Vasto hanno bisogno di te!