Pediatria del 'San Pio' di Vasto: ecco la 'bibliotechina'

Prosegue la consegna delle bibliotechine negli ospedali abruzzesi da parte di Metamer. Dopo le prime donate al SS. Annunziata di Chieti lo scorso luglio e al Renzetti di Lanciano a inizio ottobre, da oggi anche la Pediatria dell’ospedale di Vasto ha il suo spazio con libri per i più piccoli ospiti del reparto.

Al termine del progetto saranno sei le biblioteche donate agli ospedali abruzzesi.



La consegna della nuova biblioteca stamattina, alla presenza del primario di Pediatria Lidio D'Alonzo, Nicola Fabrizio e Michael Rossi per Metaner e Yuri Gozzini per Giunti librerie. Il progetto è possibile proprio grazie alla collaborazione fra la stessa Metamer e le librerie Giunti, nell’ambito dell’iniziativa “Aiutaci a crescere” promossa dalla Giunti e alla quale Metamer ha aderito, per far ricevere in dono ai più piccoli una preziosa biblioteca. Per diffondere quindi il piacere di leggere già dalla giovane età, nonché come in questo caso per alleviare le giornate in un reparto ospedaliero.



“Siamo convinti che una società che sviluppa la propria attività economica su un territorio, abbia la responsabilità di contribuire alla sua crescita - commenta Nicola Fabrizio, amministratore delegato di Metamer -. Del resto viviamo in tempi in cui le persone vogliono sapere sempre più, non solo di cosa si occupa un’azienda, ma anche come opera. Qual è il suo atteggiamento etico e di impatto sulla società, il suo contributo alla creazione di valore per tutti. Quali sono le scelte, i principi che ne caratterizzano l’andamento, al di là dell’aspetto economico, degli investimenti, del business”.