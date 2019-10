Siringhe e rifiuti nello stabile sgomberato in via Santa Lucia

I Carabinieri della Compagnia di Vasto hanno eseguito lo sgombero di uno stabile di proprietà di una fondazione locale, sito in via Santa Lucia, occupato da diverso tempo da una giovane coppia, 32 e 31 anni, che lo avevano ridotto in condizioni visibilmente critiche sotto il profilo igienico-sanitario.

All’interno dell’abitato infatti, venivano rinvenute decine di siringhe usate, tracce di sangue e rifiuti ovunque.

Effettuati i primi accertamenti, i due venivano anche denunciati a piede libero per il reato di ricettazione, in quanto, nelle pertinenze del fabbricato, venivano rinvenuti vari oggetti di dubbia provenienza, tra cui una bicicletta rubata nel mese di giugno, che i militari provvedevano a restituire al legittimo proprietario. Fondamentale si è rivelata, ancora una volta, la segnalazione dei cittadini, dalla quale è partita tutta l’attività.