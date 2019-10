Controlli antidroga, Carabinieri e unità cinofila nelle scuole: "Segnali confortanti"

Nuovi controlli antidroga dei Carabinieri di Vasto nelle scuole superiori locali, estesi anche alla Villa Comunale di Vasto.

I Carabinieri della locale Compagnia, unitamente a un’unità del Nucleo Cinofili di Chieti, hanno ripetuto i controlli antidroga effettuati prima delle vacanze estive, in alcuni dei più grandi plessi scolastici e alla Villa.

Nell’ambito delle attività istituzionali svolte per il contrasto delle fenomenologie delittuose connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti, in accordo con i dirigenti scolastici degli Istituti interessati - si specifica in una nota , i militari dell’Arma hanno così effettuato delle visite ispettive in alcune classi, il tutto principalmente con l’obiettivo preventivo di disincentivare qualsivoglia attività di consumo o di spaccio di droga nelle scuole.

A pochi giorni quindi dal precedente controllo, i militari dell’Arma questa volta hanno effettuato altre ispezioni a campione in altre scuole superiori del Vastese, dai quali arrivano - sottolinea il maggiore Amedeo Consales, comandante della Compagnia di Vasto - segnali confortanti. Dopo i controlli certosini dei Carabinieri infatti, sono state rinvenute quantità molto ridotte di stupefacente e comunque solo negli ambienti comuni. Nonostante ciò però, alcuni studenti, sia maggiorenni che minorenni, sono stati comunque segnalati dal cane antidroga in quanto i loro vestiti o i loro zainetti risultavano «contaminati» (erano entrati in contatto in qualche modo con lo stupefacente, direttamente o per interposta persona). Piena la collaborazione fornita dagli insegnanti e dal personale parascolastico presente durante le operazioni di polizia.

Ulteriori controlli antidroga verranno eseguiti in altri istituti, nell’esclusivo obiettivo di assicurare sicurezza e legalità.