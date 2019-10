Veicoli rubati verso sud, ennesimo recupero della Polstrada sull'A14

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto Sud hanno recuperato sull'autostrada A14, nei pressi del casello di Poggio Imperiale in direzione sud, un autocarro rubato nella notte in provincia di Milano.

Una pattuglia ha intercettato il mezzo, di proprietà di una ditta di noleggio, all'altezza del casello di Termoli riuscendo dopo alcuni chilometri a costringere il conducente, 60 anni residente a Rozzano (Milano) a fermarsi.

L'uomo alla guida è stato denunciato per ricettazione e per essere stato trovato sprovvisto della patente di guida perché revocata. Per lui, oltre alla denuncia penale, una multa da 5.110 euro.