Nuovi arredi, attrezzature e un invito alla speranza dall'Oncologia di Vasto

"Domani andrà meglio": si legge sulla parete che conduce all'Oncologia dell’Ospedale "San Pio da Pietrelcina" di Vasto. ”Domani andrà meglio” è il motto dell'associazione "La Conchiglia Onlus", protagonista della donazione dei nuovi arredi che caratterizzano il reparto, che si presenta rinnovato nella sua 'location', nell'obiettivo di dare un ulteriore stimolo ai pazienti per affrontare con positività il loro percorso di cura.

La presidente del sodalizio, Mariella Alessandrini, il direttivo e i 124 soci de “La Conchiglia” hanno voluto festeggiare il terzo anno di attività dell’associazione donando arredi e attrezzature all’unità operativa di cui è direttore facente funzione Nicola D’Ostilio. L’inaugurazione è avvenuta nel pomeriggio odierno, alla presenza del direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael.

L’acquisto è stato possibile anche grazie al contributo della Sottosezione della Polstrada di Vasto Sud, della Pro Loco di Pollutri, del centro commerciale Pianeta, di Costanzo D’Angelo e di familiari di pazienti che hanno ricevuto cure in reparto. Oltre agli arredi è stato consegnato all’unità operativa di Anestesia un ecografo, offerto da SBM, che permette l’impianto di cateterini venosi per la somministrazione di chemioterapie anche a domicilio.

«”Domani andrà meglio” è il motto della nostra associazione - ha spiegato Mariella Alessandrini - ed è lo spirito con cui ci impegniamo a dare sostegno e speranza a pazienti e famiglie». Un grazie è stato rivolto ai medici e agli infermieri per la loro disponibilità, professionalità e umanità.

«Voi avete costruito un modello di ospedale aperto - ha commentato il manager Schael -. Qui dentro c"è la Comunità locale, il cui ruolo è fondamentale per accompagnare il percorso dei malati. Oggi le diagnosi non sono più così infauste, non c'è speranza zero e, grazie alla scienza e alla testimonianza che associazioni come questa possono dare, si può credere nella prospettiva del futuro».

Tra i presenti, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, il vice sindaco Giuseppe Forte e gli assessori Luigi Marcello, Paola Cianci e Anna Bosco.

I rappresentanti de “La Conchiglia onlus” hanno ringraziato anche le responsabili della Direzione medica del “San Pio” che si sono avvicendate, prima Rosanna Florio e ora Francesca Tana, per essersi adoperate per l’ampliamento del reparto con l’acquisizione di ulteriori locali.