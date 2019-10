Orlando Ionata presenta a Vasto il suo primo romanzo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Orlando Ionata maestro con la passione della scrittura, della Scuola Primaria “G. Spataro IC1 di Vasto, di origine molisana, con precisione di Montecilfone, ha pubblicato il suo primo libro “Le lacrime del Silenzio” con la casa editrice Artestampa di Modena a luglio 2019 e tante sono le copie vendute in pochi mesi.

La fonti di ispirazione sono stati i romanzi “Il miglio verde” di Stephen King, “Furore” e “Uomini e Topi” di John Steinbeck e gli aspetti sociali presenti negli anni trenta in America, con tutte le connessioni storiche, economiche e sociali. L’autore ha fatto inoltre uno studio approfondito di tutta la problematica dei privilegi e diritti dati ai bianchi americani, ma negati, agli afroamericani, con tutte le disuguaglianze conseguenti.

Nel thriller “Le Lacrime del Silenzio” Orlando Ionata, affronta inoltre la terribile tematica della pena di morte, dei raccoglitori di cotone neri, del ritardo mentale nei difficili anni 30, del pregiudizio razziale, dello sfruttamento sociale, dell’omofobia, temi ancora prepotentemente attuali, in una catena di violenze, delitti e colpi di scena. Un’intricata situazione che solo alla fine permetterà di ricostruire il percorso verso la verità.

Il romanzo ha superato la selezione al concorso #FLA Festival letterario d’Abruzzo, con la direzione artistica di Luca Sofri, che si terrà a Pescara dal 7 al 10 novembre 2019 e Orlando avrà l’occasione di presentare il suo libro l’8 novembre alle ore 16.

Molti sono gli incontri che l’autore ha già organizzato nel Molise, e a Modena nella casa editrice Artestampa, a Vasto invece l’incontro gratuito aperto a tutti ci sarà sabato 19 ottobre alle 17,30, presso l'Agenzia per la Promozione Culturale, Via Michetti 63, in collaborazione con Emanuela Petroro della Nuova Libreria e l’Università delle tre età. Modera l’incontro la dr.ssa Julia Di Luca, è previsto inoltre un intermezzo musicale a cura del pianista Emanuele Santoro della Scuola secondaria di primo grado “Rossetti”.