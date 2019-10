Ingresso da sud a Vasto Marina, all'opera per il ripristino del semaforo

Interventi in atto per il ripristino dell'impianto semaforico all'ingresso principale, da sud, al centro di Vasto Marina, all'incrocio tra la Statale 16 Adriatica e viale Dalmazia nella zona dell'Autostello.

Personale di una ditta specializzata è all'opera per le necessarie sistemazioni, in vista della riattivazione del semaforo in un punto particolarmente insidioso, teatro, appena qualche settimana fa, di un grave incidente.

Da tempo veniva richiesto un simile intervento, nell'obiettivo di rimettere in sicurezza un tratto indubbiamente pericoloso.