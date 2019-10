Investita mentre attraversa la strada in corso Mazzini, giovane soccorsa dal 118

Investita mentre attraversava la strada, in corso Mazzini, all'altezza dello spazio pedonale in prossimità dello svincolo per corso Europa. Nuovo episodio del genere, in centro a Vasto.

Per la ragazza, non in gravi condizioni per fortuna, si è reso necessario l'intervento di assistenza e soccorso di un'unita del 118.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia.

Il fatto è avvenuto in uno dei punti più trafficati ed anche insidiosi del territorio comunale, in un crocevia da tempo ormai non più 'governato' dal semaforo che resta spento.