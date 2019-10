C’è anche chi dopo 9 anni di lavoro a Londra ...ritorna in Abruzzo

Per i giovani è diventato quasi d’obbligo il pensiero di dover trovare lavoro all’estero, per poter vivere un’esperienza professionale che possa valorizzare le competenze e incrementare il curriculum. E’ successo questo anche a due ragazzi Federica Primofiore, di Gissi, e Andrea Ottaviano di Scerni. Ora hanno 29 anni lei e 27 lui, e innamorati l’uno dell’altro, e al tempo stesso con la volontà di fare esperienze lavorative e formative all’estero, si sono trasferiti a Londra per nove anni. Tante occasioni professionali, anche specializzazione dopo la laurea per Federica, e poi la decisione nel 2018 di voler ritornare nella terra natia per poter proporsi nel campo della ristorazione in modo originale e innovativo, fondendo insieme i colori, i sapori, le emozioni dei tanti tipi di cucina che hanno conosciuto.

Dopo un attento studio hanno deciso di aprire “Da Matti Street Food” a San Vito, per la bellezza del borgo medioevale ricco di stradine e angoli molto caratteristici, per la presenza del vero street food, ma anche trattorie di pesce, ristoranti, per la bellezza dei trabocchi, dove il mare e l’operosità dei suoi abitanti crea ispirazione.

Hanno scelto di aprire un locale piccolissimo, ma al tempo stesso estremamente innovativo, per proporre un nuovo concetto di hamburgeria di pesce, mettendo in campo tutte le loro esperienze fatte all’estero, con l’idea di proporre una cucina fusion, cercando di seguire la crescente tendenza alimentare che privilegia il pesce alla carne.

Prendendo spunto dalla cucina americana, propongono tantissimi tipi di panini, con spunti gastronomici inglesi, americani, ma anche francese, asiatico, confezionati e messi all’interno di cestini, per un’idea di pic nic nel giardino limitrofo al locale. C’è da parte di Federica e Andrea, l’attenzione alle sfumature di colore, con accostamenti innovativi di ingredienti per stupire con sapori nuovi, che conquistano occhi e palato per un connubio perfetto tra bello, gusto e salute.Ad Agosto 2019 hanno avuto anche l’articolo di Michela Becchi come riconoscimento del Gambero rosso http://https://www.gamberorosso.it/notizie/street-food-di-pesce-in-abruzzo-i-panini-di-da-matti/