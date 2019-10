A Vasto Marina l'ultimo saluto a Nicola D'Adamo, vittima dell'incidente sulla Statale 16

Alle 14,30, nella chiesa di Santa Maria Stella Maris a Vasto Marina, i funerali di Nicola D'Adamo, il 77enne vittima dell'incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio, sulla Statale 16 Adriatica in territorio di Vasto, in prossimità dello svincolo per Lebba-Incoronata.

D'Adamo, per anni addetto all'officina meccanica della Tessitore, era a bordo della sua Fiat 'Panda' che è finita contro un mezzo pesante che procedeva in direzione sud. Nell'incidente è stata coinvolta anche un'altra autovettura. Per i conducenti degli altri due veicoli, nell'ambito delle indagini sulla dinamica coordinate dalla Polizia Locale, sono state sospese le patenti di guida.

La morte di D'Adamo - ieri è stata eseguita l'autopsia all'ospedale di Chieti - è stata determinata da trauma toracico.