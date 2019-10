Altre strisce blu a Vasto Centro, eccole in via San Michele

Nuove strisce blu in città.

Vengono tratteggiate in questi giorni in via San Michele, nelle vicinanze dello Stadio Aragona e della Villa Comunale, sul lato a salire verso la chiesa dedicata al Patrono.

In corrispondenza del portone principale di ingresso allo stadio è sistemato il parcometro per il pagamento di quanto dovuto per la sosta che, in quella zona, è interessata da un'area a disco orario di massimo 60 minuti.