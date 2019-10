Individuato e bloccato il giovane detenuto fuggito

Individuato e bloccato il detenuto fuggito stamane a Vasto.

Scatta un nuovo provvedimento di arresto per il 24enne Luis David Pollutri, che nel trasporto dal carcere di Chieti al Tribunale di Vasto per un'udienza, era riuscito ad eludere la sorveglianza della Polizia Penitenziaria facendo perdere le sue tracce a poca distanza dal palazzo di giustizia di via Bachelet.

Le ricerche del ragazzo, con una già corposa lista di reati a suo carico, durate quasi 6 ore, hanno tenute impegnate in particolare gli operatori del Commissariato di Polizia di Vasto coordinati dal dirigente Fabio Capaldo con l'ausilio di altri uomini inviati dalla Questura di Chieti (anche un elicottero) ed altri corpi di pubblica sicurezza.