Borracce per l'acqua nelle scuole: obiettivo ridurre l'uso della plastica

Un piccolo regalo per gli studenti che frequentano le prime classi delle scuole primarie e secondarie. La consegna è partita dalla scuola “Martella”, alla presenza del sindaco di Vasto, Francesco Menna, dell’assessore alle Politiche scolastiche, Anna Bosco, della dirigente scolastica Maria Pia Di Carlo e delle insegnanti.

“Consegniamo - ha detto il sindaco Menna - una borraccia che diventerà parte integrante dello zaino, gli alunni potranno così contribuire alla riduzione dell’utilizzo della plastica. E’ un piccolo gesto, ma molto significativo. Riducendo l’uso della plastica garantiamo maggior rispetto per l’ambiente e per il futuro di questo pianeta di cui tutti, siamo chiamati a farci carico. La piccola borraccia sarà per i bambini uno strumento quotidiano da utilizzare per avere sempre a disposizione, grazie anche ad un comodo moschettone, la propria acqua con cui dissetarsi”.

“Un piccolo dono simbolico per i bambini - ha aggiunto l’assessore Bosco - affinché vengano incoraggiati a portare avanti altri progetti ed iniziative all’insegna del #plasticFree. Tre parole chiave abbiamo lanciato come messaggio, 'Sostenibilità, Responsabilità ed Etica'. Voglio inoltre ringraziare un giovane vastese, Sergio Mucci, che diversi mesi fa aveva condiviso con noi l’idea di una simile iniziativa per le scuole”.

Nei prossimi giorni saranno consegnate le borracce alle altre classi.