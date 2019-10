Recupero delle palazzine popolari a Vasto Marina, c'è l'esposto in Procura

Approda in Procura il piano di recupero urbano delle palazzine Ater di viale Dalmazia a Vasto Marina.

L’opposizione consiliare non molla e dopo aver abbandonato l’aula per non votare “un condono edilizio mascherato”, presenta un esposto di 25 pagine. Le motivazioni? Sono quelle illustrate ieri in conferenza stampa da Guido Giangiacomo che, insieme ad Alessandro d’Elisa, Edmondo Laudazi e Vincenzo Suriani, manifesta netta contrarietà per il via libera della maggioranza al provvedimento. Nel mirino dei consiglieri di centrodestra finisce anche la privatizzazione degli impianti sportivi del Parco Muro delle Lame e lo schema di bando per l’assunzione di 15 agenti di Polizia Municipale. Su questi argomenti – i più importanti inseriti all’ordine del giorno dell’assise civica – è andato in scena il muro contro muro.

PIANO DI RECUPERO URBANO – “Stiamo parlando di 11.400 metri cubi abusivi che devono essere sanati”, attacca Giangiacomo, “una situazione di cui si è a conoscenza da giugno ed in tre mesi nessuno è intervenuto. Quello che è successo è veramente grave perché è stato completamente stravolto il progetto originario, modificando l’altezza della palazzina passata da 15 a 17,60 metri e dimezzate le distanze. Riteniamo che sia stata anche alterata la gara, visto che subito dopo l’aggiudicazione sono state presentate delle varianti approvate sotto la precedente gestione Lapenna. In aula il sindaco Francesco Menna ha presentato un emendamento con il quale scarica tutte le responsabilità sul vecchio dirigente, sostenendo che il Comune è stato indotto in errore. Una cosa gravissima: il Consiglio comunale non ha alcun potere di sanare un abuso edilizio”.

IMPIANTI SPORTIVI – Dopo una sfilza di rinvii l’argomento è stato approvato: per la gestione del Parco Muro delle Lame ci sarà una gara, sulle cui condizioni la minoranza non concorda. “In Commissione avevano trovato la quadra”, ricorda D’Elisa, “avevamo deciso di dare in gestione gli impianti alle associazioni no profit. La maggioranza ha invece stabilito di aprire il bando anche alle imprese e ai privati che verseranno al Comune un canone annuo di 3mila euro. Per fortuna siamo riusciti a mantenere gratuita la pista d’atletica”.

CONCORSO PER LA POLIZIA MUNICIPALE – “Quello che hanno pubblicato sul sito del Comune è un bando farlocco senza alcuna scadenza, pubblicato durante il concerto di Ron”, tuona Suriani, “ed è anche discriminatorio visto che tra i requisiti c’è anche quello di non trovarsi nella condizione di disabile. Nonostante non ci sia ancora alcuna domanda di partecipazione il concorso è già costato 10mila euro visto che è stato affidato l’incarico per la selezione ad una società specializzata di Campobasso”. Per Laudazi l’obiettivo della maggioranza di centrosinistra “è difendere le rendite di posizione in vista delle prossime elezioni amministrative del 2021. Si prendono provvedimenti a vantaggio di alcuni, ma lo stato di conflittualità della compagine, divisa in tre tronconi, è palese”.