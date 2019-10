Successo per il “Supporter Street” al Natèe: “Grande partecipazione e soddisfazione”

Archiviati con successo a Vasto i festeggiamenti in onore di San Michele, che ieri si sono conclusi con il concerto di Ron in piazza Rossetti, seguito dal tradizionale spettacolo pirotecnico. Tanto divertimento anche per i più giovani. Al Natèe, il noto locale vastese, buoni riscontri per il “Supporter Street”, l’evento organizzato in collaborazione con il Supporter beach, che ha visto alternarsi dj, special guest e vocalist dello stabilimento balneare di Fossacesia.

“Quella di sabato è stata una bellissima serata, tantissime sono state le persone che hanno partecipato - spiega il dj Luigi Fioravante - il sindaco Francesco Menna si è complimentato con noi non solo per l’organizzazione, ma anche perché siamo riusciti a mantenere ordine e pulizia dopo l’evento. Molto soddisfatto il proprietario del Supporter Beach, Donato Di Campli, con il quale continueremo a collaborare.”