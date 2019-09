Monumento a Filippo Palizzi in piazza del Popolo: il progetto muove i primi passi

L’idea è quella di realizzare una statua dedicata a Filippo Palizzi, pittore vastese le cui tele sono conservate nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, e verrà presentata nel corso di un’assemblea pubblica in programma mercoledì 2 ottobre, alle 18, nell’aula consiliare del Comune. E’ in quella occasione che il nascente Comitato “Insieme” – che al momento conta un gruppo di soci fondatori – presenterà alla città l’iniziativa che sta muovendo i primi passi.

“Abbiamo invitato oltre 50 persone”, spiegano i promotori, “lo scopo dell’incontro è presentare l’iniziativa. La nostra intenzione è realizzare un monumento a Palizzi. C’è già un modellino preparato dal maestro Mario Pachioli esposto in una vetrina di corso De Parma, nel centro storico”.

Per realizzare la statua, che sarà alta un metro e 80 centimetri e andrà installata su un basamento in pietra, occorrono 100mila euro, la metà dei quali serve per pagare la fonderia. Per reperire i soldi necessari si pensa ad una raccolta di fondi. E’ stato individuato anche il luogo dove posizionare il monumento: la balconata panoramica di piazza del Popolo.

L’idea di realizzare un monumento dedicato a Filippo Palizzi – uno dei più grandi interpreti del realismo italiano dell’Ottocento a cui in occasione del bicentenario della nascita gli è stata dedicata una mostra monografica, sta raccogliendo consensi in città.