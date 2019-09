La Didattica del Territorio all’IC 1 di Vasto

La scuola ha un ruolo centrale nello studio e valorizzazione del territorio, che racchiude in sé, la storia naturale , la cultura delle genti che lo hanno popolato, l’influenza reciproca tra gli elementi naturali e umani, l’arte, e molto altro ancora.

Grazie all’attenzione e interesse della Preside prof.ssa Sandra Di Gregorio allo studio del territorio nell’Istituto Comprensivo n1 di Vasto, e all’impegno di Orazio Di Stefano, responsabile del “Laboratorio di sociologia dell' istruzione, istituto dall' Associazione nazionale sociologi” e in varie regioni del progetto Abitare i Luoghi e Didattica del Territorio, Martedì 1 Ottobre 2019 alle ore 16 preso la Scuola Primaria “G. Spataro” dell’Istituto Comprensivo 1 Paolucci Spataro di Vasto, sarà sottoscritto il primo Protocollo per la Didattica del territorio.

Nella scuola Spataro e poi in altre scuole primarie e secondarie i ragazzi potranno studiare come e perché sono nati i luoghi, la loro evoluzione, come vanno tutelati, con ricerche sulle tradizioni, eventi storici, progressi e regressi economico-sociali, vissuto popolare. Per questo studio sul territorio saranno introdotte tecniche didattiche innovative come le rievocazioni storiche, laboratori, viaggi di istruzione e lo studio in aula della nuova disciplina "Territorio". Quest' ultima potrà essere insegnata attraverso un testo consigliato " Didattica del Territorio Per conoscere i luoghi", di Maria Paola Zaino.

Lo studio del territorio può avere molte prospettive interessanti, per incrementare la conoscenza del proprio territorio attraverso il territorio stesso, con percorsi e itinerari possibili per consentire anche la crescita della propria identità, sviluppando conoscenze e competenze, riscoprendo la cittadinanza attiva, in una sempre più ampia rete di condivisioni e interscambi tra scuole, enti, associazioni, esperti.