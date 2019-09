'Amici del Mattei', costituita ufficialmente l'associazione

Stamattina presso l’Istituto d'Istruzione Superiore 'Enrico Mattei' di Vasto è stata costituita l’associazione di promozione sociale APS “Amici del Mattei”. L’Assemblea Costitutiva - a cui hanno partecipato 58 soci tra ex allievi, ex docenti e personale in servizio - ha proceduto all’approvazione dello Statuto, alla nomina dell’Organo di Amministrazione e alla sottoscrizione dell’Atto Costitutivo.

Nell’Organo di Amministrazione sono stati nominati i seguenti soci: alla presidenza Fernando Fiore (storico preside dell’Istituto) e in ordine alfabetico, Raffaele Anniballe (segretario), Giuseppe Busacca, Rocco Ciafarone, Nicola D’Adamo (Vice Presidente), Nicola D’Alessandro (Tesoriere), Renato De Ficis, Caterina D’Ortona e Massimiliano Iocco.

Nel corso dell’Assemblea l’ex preside Rocco Ciafarone che più degli altri ha curato gli aspetti legislativi dell’Associazione ha precisato che l’elaborazione dello statuto ha richiesto diversi passaggi ed approfondimenti, resi necessari dalle novità legislative apportate alla disciplina dell’associazionismo dal D.L. 3 luglio 2017, n. 117 per gli Enti appartenenti al cosiddetto Terzo Settore (ETS).

Nello statuto si legge che l’APS “Amici del Mattei” nasce per favorire l’incontro tra tutti i soci al fine di creare la “grande famiglia del Mattei” di Vasto, per mantenere alto il prestigio dell’Istituto, per sviluppare il senso di appartenenza.

Nello specifico si propone:

di sviluppare interventi formativi, complementari all’insegnamento, a favore degli allievi dell’I.I.S. “Enrico Mattei” di Vasto, mediante conferenze, testimonianze, lezioni magistrali, istituzione di premi e borse di studio, sovvenzioni, promozione di tirocini etc.;

di assicurare la partecipazione di professionisti che si sono formati nell’Istituto o di altre personalità alle attività di orientamento del I.I.S. “Enrico Mattei” di Vasto;

di partecipare alle attività culturali e ricreative organizzate dall’I.I.S. “Enrico Mattei” di Vasto o da altri enti che non siano di natura partitica e/o confessionale;

di agevolare il dialogo tra Istituto e mondo del lavoro locale, regionale, nazionale e internazionale.

In apertura l’ex vice preside Nicola D’Alessandro ha presentato tutti i presenti anche con qualche dettaglio sui curriculum dei soci; il dirigente in carica Nino Fuiano ha ringraziato tutti per l’adesione all’iniziativa che non è operazione nostalgia, ma vision per il futuro.

Il consiglio direttivo (che la nuova legge chiama Organo di Amministrazione) si riunirà a breve per lanciare una campagna di adesioni a vasto raggio verso tutti gli ex allievi (oltre 10.000), docenti e amministrativi. Ognuno dei “soci fondatori” sarà chiamato a fare la sua parte, specialmente coloro che hanno dato la disponibilità di far parte del “Gruppo di supporto operativo”.

Per i nuovi soci è già possibile l’iscrizione online https://www.itivasto.it/amicidelmattei/.