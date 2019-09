'Fridays for Future' a Vasto: centinaia di studenti in piazza Barbacani

Larga partecipazione degli studenti vastesi all'iniziativa cittadina nell'ambito della campagna globale di 'Fridays for Future', il movimento globale mobilitato per la questione dei cambiamenti climatici in atto e della necessità di contrastarne i disastrosi effetti.

Il raduno, dalle 9, c'è stato in piazza Barbacani dove, tra slogan e riflessioni, è andata in scena una mattinata nella quale l'obiettivo è stato puntato sulla necessità di fare di tutto per un futuro più sostenibile, sulla scia dell’esempio lanciato dalla sedicenne svedese Greta Thumberg.

A livello cittadino sottolineata l'urgenza di adottare misure, anche e soprattutto nelle scuole come esempio, per ridurre le emissioni e migliorare la qualità degli ambienti.

Tra gli altri presenti il sindaco Francesco Menna e l'assessore alle Politiche ambientali Paola Cianci, assieme a rappresentanti di diverse associazioni e movimenti locali.

Foto con la collaborazione di Andrea Marino