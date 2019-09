Rifiuti di ogni tipo nel punto di raccolta delle cassette in polistirolo per il pesce

"Dopo mesi dalle nostre prime segnalazioni, visto il disinteresse dell’amministrazione comunale, siamo costretti a portare all’attenzione del Consiglio comunale l’incresciosa situazione che si è venuta a creare nella zona industriale dove, un punto di raccolta per le cassette in polistirolo dei commercianti di pesce è diventato una discarica a cielo aperto gestita in spregio alle norme di legge e al buon senso”.

Critici con amministrazione comunale e Pulchra i consiglieri di minoranza Francesco Prospero, Vincenzo Suriani, Alessandro D’Elisa, Edmondo Laudazi e Guido Giangiacomo i quali, con un’interpellanza, chiedono chiarimenti all’esecutivo cittadino e, nel contempo, vogliono sapere se si intende “potenziare la vigilanza del sito, per evitare che il punto di raccolta sia utilizzato anche da chi non è ha diritto per disfarsi di ogni tipo di rifiuto, ed intensificare il servizio di raccolta.

Non è possibile - secondo i consiglieri - che i cittadini, i commercianti di pesce e le aziende che si trovano a ridosso del sito debbano tollerare ulteriormente questo disservizio, nonostante i pesanti tributi che versano nelle casse comunali. Menna, Cianci e la Pulchra sembrano vivere sulla luna non rendendosi conto, purtroppo, dei disagi che creano all’utenza che appare "sempre più sfiduciata nei confronti delle istituzioni".