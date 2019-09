San Michele e il Comitato Feste che non c'è, la Pro Loco a Menna: "Mai interpellati"

"La Pro Loco in più occasioni, ha dato la disponibilità alla collaborazione per qualunque tipo di iniziativa, in maniera volontaria e gratuita”.

E' quanto rimarca Mercurio Saraceni, presidente della Pro Loco 'Città del Vasto' che a nome del direttivo ha trasmesso una lettera inviata al sindaco Francesco Menna relativamente alla questione della mancata costituzione di un Comitato Feste per gli appuntamenti dedicati al patrono, San Michele Arcangelo.

Nella conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi per quest'anno, Menna ed altri rappresentanti dell'amministrazione comunale avevano sottolineato di non aver trovato disponibilità alcuna per la costituzione del Comitato, con la finalità di supportare il Comune nell’organizzazione della festa patronale.

Ma Saraceni e i componenti del direttivo non ci stanno. "La Pro Loco 'Città del Vasto' - si legge nella lettera -, ormai costituita da due anni, non è stata mai interpellata per collaborare con l’amministrazione per nessuna iniziativa da essa intrapresa ed ancor meno, nonostante ne avesse tutti i diritti e requisiti, è stata interpellata per poter costituire o collaborare con un Comitato feste per il Santo Patrono. La nostra Pro Loco ha tutte le carte in regola per potersi attivare alla creazione di un comitato feste o alla gestione dell’organizzazione delle feste per il Santo Patrono e ha tutte le figure competenti per attuare quanto sopra in forma volontaria e gratuita”.