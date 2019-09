Nel ricordo di Salvo D'Acquisto, l'omaggio dei Carabinieri

Si è tenuta questa mattina, nella Cappella ubicata all’interno del Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri a Chieti, una Messa commemorativa in occasione della ricorrenza del 76° anniversario della morte del Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto.

La funzione religiosa è stata officiata dal Primo Cappellano Militare Don Claudio Recchiuti alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, Gen. B. Carlo Cerrina, e la rappresentanza di militari di tutte le organizzazioni dell’Arma presenti in Abruzzo e Molise.

Come è noto, il Vice Brigadiere, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, è l'eroe che il 23 settembre 1943 in Torrimpietra, sacrificò la propria vita per salvare quella di 22 innocenti che stavano per essere fucilati per rappresaglia dalle SS tedesche.