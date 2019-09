'Mare Sicuro 2019', il tema della sicurezza al centro dell'impegno della Guardia Costiera

In definitiva il generale quadro di sicurezza offerto ha permesso riscontri fortemente positivi per la Guardia Costiera ed in particolare si sono registrati:

33 interventi di soccorso e assistenza, in mare e a terra;

76 persone soccorse, per lo più bagnanti e diportisti;

23 unità navali soccorse;

12 decessi, di cui 9 per annegamento causato da malori riconducibili agli effetti delle alte temperature raggiunte nel corso dei mesi di luglio e agosto o per le cattive condizioni del mare;

26.000 controlli delle pattuglie a mare e a terra; 5.474 controlli svolti presso strutture balneari; 9.623 controlli antinquinamento e pesca svolti dal personale a terra;

350 illeciti.

"La stagione estiva appena trascorsa – riferiscono dalla Direzione Marittima – può considerarsi positiva, in termini di risultati, ma purtroppo quest’anno dobbiamo registrare alcuni incidenti gravi dovuti alla sottovalutazione delle condizioni meteo marine ed a non rispetto delle regole in mare da parte dei diportisti. Sicuramente il numero esiguo di episodi gravi è frutto delle numerose campagne d’informazione che da anni svolge la Guardia Costiera per informare gli utenti del mare sui pericoli e ad un crescente senso civico di rispetto delle regole ma il nostro obiettivo è quello di non doverne più annoverare.

Anche quest’anno e a similitudine degli anni scorsi, si è rivelata di primaria importanza l’instaurazione di rapporti di collaborazione con i mezzi di comunicazione per la divulgazione della cultura della sicurezza in mare, in particolare verso i diportisti e i bagnanti. Grazie ai servizi televisivi e alle trasmissioni radiofoniche sulle spiagge, inoltre, è stato possibile informare gli utenti del mare di repentini cambiamenti meteorologici, di aree interdette alla balneazione, e di altre notizie d’interesse, aumentando così la sicurezza per coloro che vanno in mare.

L’impegno della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera - si conclude nella nota - rimane costante con l’obiettivo di non ridurre la propria vigilanza a protezione della fascia costiera, continuando la decisa attività di contrasto ai comportamenti illeciti ed a qualsiasi forma di abusivismo ed illecito sfruttamento delle preziose risorse ambientali".