Vasto e l'estate della 'grande sete', la crisi idrica in Consiglio comunale con i vertici Sasi

Sarà ricordata come l'estate della 'grande sete' la stagione che ormai ci sta per salutare.

La crisi idrica che ha interessato Vasto ed il territorio, a più riprese nei mesi di luglio e agosto in modo particolare, sarà in agenda nel corso della riunione del Consiglio comunale del 24 settembre.

All'assise civica è prevista la partecipazione di Gianfranco Basterebbe, presidente della Sasi, assieme ai vertici della società che gestisce il servizio idrico nell'area Lanciano-Vasto.

La seduta, richiesta dai consiglieri comunali di minoranza di centrodestra Vincenzo Suriani e Francesco Prospero (Fratelli d'Italia), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro) e Alessandro D'Elisa (Gruppo Misto), sarà utile "a fare chiarezza - si legge in una nota - sullo stato dell’approvvigionamento idrico e sulle politiche della Sasi, dopo l’ennesima stagione estiva connotata da rotture, malfunzionamenti e rubinetti a secco in gran parte della nostra cittadina. Stavolta - rimarcano i consiglieri dell'opposizione - non ci limiteremo alla solita retorica del piagnisteo e del 'mancano i soldi', ma chiederemo risposte approfondite nel dettaglio, nella speranza di avviare provvedimenti concreti che evitino a Vasto e alla zona del Vastese situazioni di emergenza senza fine.

I cittadini interessati e le associazioni sono quindi invitati a partecipare alla seduta pomeridiana del Consiglio Comunale del 24 settembre prossimo".