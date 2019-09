Cucciolo di pastore abruzzese abbandonato in autostrada, lo salva la Polstrada

Era impaurito il cucciolo di pastore abruzzese, che, abbandonato, camminava pericolosamente lungo l’autostrada A14 Adriatica all’altezza di Vasto Nord.

Nel tardo pomeriggio di ieri, diversi automobilisti segnalavano alla Polizia la presenza del cucciolo, impaurito e spaesato, in una situazione di pericolo per se stesso ma anche per gli stessi viaggiatori.

Una pattuglia della Polstrada di Vasto Sud interveniva sul posto, trasferendolo presso la sede della Sottosezione 'Maurizio Zanella' all'uscita di Vasto Sud. Qui è stato accudito e rifocillato in attesa dell’arrivo del veterinario che ne ha accertato l’ottimo stato di salute.

Il pastore abruzzese, privo di microchip e senza altri elementi per riuscire ad identificare il padrone, provvisto solo di un collare rosso, è stato condotto al canile di Lanciano.