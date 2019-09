'Minimarket' degli stupefacenti in casa, l'arresto della Polizia

Personale della Squadra Anticrimine del Commissariato di Polizia di Vasto, con l’ausilio dell’equipaggio della Squadra Cinofili di Pescara, nell’ambito di servizi volti alla prevenzione e repressione dei reati connessi all’uso e alla detenzione di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un uomo di origini vastesi e residente in città.

Nei giorni scorsi erano giunte numerose segnalazioni negli uffici del Commissariato da parte di genitori preoccupati per i propri figli adolescenti che, dopo aver passato il tempo libero fuori di casa, spesso al rientro apparivano visibilmente alterati.

In seguito ad informazioni confidenziali gli operatori hanno individuato l’uomo, segnalato come persona dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, attività illecita posta in essere all’interno della sua abitazione. A tal proposito, gli operatori hanno deciso di effettuare un mirato appostamento, nel corso del quale hanno subito constatato un sospetto andirivieni di persone dedite all’uso di stupefacenti, pertanto decidevano di intervenire.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, all’interno di uno sgabuzzino chiuso a chiave, 267,9 grammi di sostanza tipo marijuana, un bilancino di precisione regolarmente funzionante e 5 lampade alogene e relativi kit riconducibili alla coltivazione di piante di marijuana.

Tutto il materiale è stato opportunamente sequestrato.

L’uomo, identificato per M.I., 48 anni, con pregiudizi di Polizia per reati specifici, è stato tratto in arresto perché ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito presso gli uffici del Commissariato, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo dell’Autorità Giudiziaria competente.