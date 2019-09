'Una vita da social', Polizia in prima linea contro il cyberbullismo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ha fatto tappa a Vasto, con la partecipazione di numerosi studenti, la campagna itinerante della Polizia dal titolo "Una vita da social", incentrata sui rischi e pericoli di un utilizzo smodato dei social network e sul fenomeno del cyberbullismo.

All’interno di un tir accessoriato l'incontro dei ragazzi con il rappresentante della Polizia stradale Carmine Pontassuglia, il comandante della Polizia locale Giuseppe Del Moro, l’assessore Luigi Marcello ed esperti della Polizia postale.

“Un ragazzo su 3 ha un profilo fake sui social - hanno sintetizzato gli esperti - 5 ragazzi su 6 controllano sempre chi mette like ai loro post. Un minore su 2 è vittima di violenze ed il dato è in netta crescita per i giovanissimi”.

Vasto è stata una delle tappe del tour che toccherà 62 località italiane.

La campagna educativa è stata realizzata dalla Polizia postale e delle telecomunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca.