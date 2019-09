Muro dei Giardini di Palazzo d'Avalos, via alla gara per un primo 'puntellamento'

Al via l’appalto per la messa in sicurezza del muro di sostegno dei Giardini napoletani di Palazzo d’Avalos, l’antica residenza marchesale che necessita anche di un intervento di consolidamento sul lato sud del piano interrato. E’ di questi giorni la determina con cui il dirigente Stefano Monteferrante dà il via libera alla scelta del contraente per i lavori di puntellamento che dovranno concludersi entro la fine dell’anno.

A disposizione del Comune ci sono 79mila euro stanziati dal Genio civile regionale in seguito alle attività di monitoraggio, ai sopralluoghi e agli accertamenti tecnici eseguiti a suo tempo. Il muraglione è sotto osservazione da diverso tempo. L’anno scorso, in seguito alle lesioni riscontrate, il sindaco Francesco Menna firmò una ordinanza con cui, oltre ad interdire l’area compresa tra il muro dei giardini napoletani e la strada comunale Porta Palazzo, ha anche intimato lo sgombero delle abitazioni sottostanti. A distanza di dieci mesi è arrivato finalmente il via libera alla gara per i lavori che consistono nella messa in sicurezza del muraglione, fermo restando che per il suo consolidamento occorrono un milione e 200mila euro.

Non sono gli unici interventi previsti per l’antica residenza marchesale, dove le mura presenti nel piano interrato sono in evidente stato di degrado. Secondo i tecnici comunali c’è la necessità di un intervento di consolidamento. In particolare c’è bisogno di eseguire lavori sul lato sud del piano interrato, in corrispondenza dei due archi interni, posti nei passaggi tra le tre sale, dove occorre intervenire sugli elementi strutturali.

A redigere il progetto sarà l’ingegner Antonio Michele Di Giacomo.