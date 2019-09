Frecciarossa, arriverà anche a Vasto-San Salvo?

"Non si deve fermare l’impegno di tutti a ogni livello, per questo ritengo insostituibile il ruolo di partner della Regione Abruzzo nell’accompagnarci e nel sostenere la nostra attività costante per la valorizzazione della stazione di Vasto-San Salvo".

Dello scalo ferroviario locale torna a parlare il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca. "In attesa dei prossimi lavori di adeguamento della struttura, con nuovi servizi per i viaggiatori, ora siamo a richiedere - sottolinea - un nuovo incontro con Trenitalia per le fermate del Frecciabianca non limitate solo a un breve periodo e si spera quanto prima nel Frecciarossa”.

Magnacca coinvolge il presidente della Regione Marsilio, il sottosegretario alla Presidenza della Regione D’Annuntiis e il responsabile del Dipartimento Trasporti della Regione Abruzzo per un vertice con i rappresentanti di Trenitalia "per meglio illustrare e sostenere le ragioni per l’attivazione anche di una fermata del Frecciarossa nella stazione di Vasto-San Salvo".

“Riteniamo più che motivata questa richiesta - ribadisce - in considerazione dell’importanza delle attività presenti nel territorio del comparto industriale e agricolo, della forte valenza turistica e del movimento passeggeri che insiste nel suddetto scalo”.

Intanto, con l'attivazione nel bar della stazione, è tornato operativo il servizio di biglietteria in loco. Quella di Vasto-San Salvo, inoltre, rientra nelle stazioni interessante dal progetto denominato “Easy station”, per un pacchetto di 600 scali italiani da rivalorizzare grazie ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento strutturale, adeguamento e sistemazione dei marciapiedi, allungamento delle pensiline con box per i viaggiatori in attesa dei treni, abbattimento delle barriere architettoniche, istallazione di ascensori, implementazione di dispositivi per l’informazione al pubblico e riqualificazione del piazzale esterno.