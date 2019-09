'Fedeltà alla Repubblica', il giuramento del neo sottosegretario Castaldi

Nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi la cerimonia del giuramento dei sottosegretari del governo Conte bis. Tra i 42, 21 dei quali del Movimento 5 Stelle, figura il senatore vastese Gianluca Castaldi, neo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tutti hanno ripetuto la formula davanti al presidente Conte ed al al segretario generale di Palazzo Chigi, Roberto Chieppa. "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione".

"Voglio ringraziarvi per la disponibilità e darvi il benvenuto nella squadra di governo - ha detto Conte (da rainews.it) -. Abbiamo una grande responsabilità, siamo qui per un ufficio pubblico, e dobbiamo realizzarlo con disciplina e onore, come ci impone la Costituzione che sarà la nostra stella polare. Ma al di là di questo noi ci metteremo cuore, passione e impegno perché servire il Paese non capita tutti i giorni e dovremmo veramente fare il massimo per cercare di offrire risposte alle urgenze e ai bisogni comunità nazionale. Lo faremo con grande orgoglio e grande determinazione".