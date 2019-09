Botte ai familiari per i soldi per la droga, arrestato giovane vastese

Maltrattamenti in famiglia, lesioni ed estorsione: sono queste le accuse nei confronti di un giovane di 23 anni di Vasto, del quale fornite le sole iniziali, P.D., arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto.

Il ragazzo - ricostruiscono i fatti i militari dell'Arma - da diversi mesi, con violenza e minacce, costringeva i propri familiari a farsi consegnare somme di denaro per acquisti di sostanze stupefacenti. Tale perseverante condotta tenuta dal giovane ha indubbiamente arrecato non pochi danni alla sua famiglia la quale si è vista costretta a denunciare, in più occasioni, i fatti ai Carabinieri. I militari, più volte intervenuti, hanno ricostruito in maniera dettagliata le condotte illecite assunte segnalandole alla Procura della Repubblica di Vasto.

Il magistrato titolare del procedimento, la dott.ssa Gabriella De Lucia, che ha coordinato le indagini, condividendo la nota investigativa dell'Arma, richiedeva ed otteneva dal Gip del Tribunale di Vasto Italo Radoccia un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, unica misura ritenuta idonea a salvaguardare le esigenze cautelari.

P.D. veniva associato presso la casa circondariale di Vasto dove dovrà rimanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.