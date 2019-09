Guida in 'ebbrezza' e sotto l'effetto di stupefacenti, controlli serrati e patenti ritirate

Controlli serrati nella notte da parte della Polizia Stradale di Chieti per contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Diverse le pattuglie schierate, in particolare, sulle maggiori arterie di Lanciano, dove la scorsa notte, si è svolto il primo evento del tradizionale “Settembre Lancianese”. Presente sul posto, anche personale medico dell’ufficio sanitario della questura di Chieti per gli accertamenti relativi all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Al termine dei controlli sono 8 le patenti di guida ritirate agli automobilisti risultati positivi alla prova con l’etilometro. Tutti i fermati risultavano in forte condizioni di alterazione e nonostante ciò si sono posti alla guida mettendo in serio pericolo la propria e altrui incolumità.

In particolar modo, intorno alle 3, una pattuglia si è imbattuta in un’autovettura che procedeva a "zig zag": alla guida un uomo di 40 anni, residente in zona che si è subito giustificato dicendo che era "appena uscito di casa per andare ad assistere lo spettacolo pirotecnico" e che aveva "bevuto solo un amaro". Sottoposto alla prova dell’etilometro un tasso alcolico più del doppio rispetto al limite consentito, ben di 1,05 g/l. Successivamente è stato sottoposto anche alla successiva prova del drug test e i risultati non hanno lasciato spazio ad equivoci: positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti di cocaina. L'uomo rischia la sospensione della patente per oltre un anno, una sanzione di oltre 2 mila euro e la perdita di 20 punti dalla patente di guida.

"Controlli ancora più serrati saranno disposti nei prossimi fine settimana - fanno sapere dalla Polstrada - con l’obiettivo di garantire livelli più elevati di sicurezza stradale come deciso dal comandante della Stradale di Chieti, Fabio Polichetti, per limitare le principali cause di incidenti stradali".