'Buon anno scolastico', l'augurio di Menna e Bosco

In occasione dell’inizio delle attività didattiche, l’Amministrazione Comunale vuole rivolgere a tutti un sentito e cordiale augurio di buon lavoro. A tutti, indistintamente, va il nostro pensiero ed il nostro augurio nella consapevolezza dell’importanza fondamentale che la scuola riveste nella formazione dei nostri giovanissimi concittadini.

Ringraziamo tutti i docenti e il personale scolastico che hanno sempre a cuore l’educazione e la formazione degli alunni, sapendo valorizzare le capacità e le attitudini di ognuno. Un saluto particolare ai bimbi che inizieranno la prima classe. L’ingresso a scuola è un evento importantissimo carico di emozioni e di aspettative. La scuola è un’opportunità. E’ luogo di relazione e aggregazione, dove troverete amici che porterete nel cuore per tutta la vita; la scuola è un momento di formazione, poiché da come affronterete l’impegno scolastico dipenderà la persona che vorrete diventare nel mondo di domani, e le strade che sceglierete per farlo.

Siamo a vostra disposizione e siamo impegnati a costruire giorno dopo giorno una Città che sappia accogliervi ed educarvi.

Buon anno scolastico.

Il Sindaco Francesco Menna e l'Assessore alle Politiche Scolastiche Anna Bosco