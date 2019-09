Alla scoperta de “Il gusto di scrivere”, primo appuntamento il 26 settembre

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il corso di Scrittura Creativa del WriteClub Lab giunge alla X edizione parlando di …‘gusto’!

Non è soltanto per il piacere, per il sapore di aggiungere ancora un’altra pagina alla nostra storia: quella pagina ancora bianca che sa di cambio stagione, di nuovi luoghi e di scoperta!

Non è per la soddisfazione di celebrare quello che abbiamo fatto: per poterne gioire di nuovo e poterlo assimilare nella nostra esperienza (…anche se questo resta un aspetto importante dello scrivere!).

Non è solo perché siamo diventati più grandi e capaci di vivere bene con noi stessi, né perché ci siamo accorti che condividere forse significa anche “condivivere” (anche questa è Scrittura Creativa…).

Il gusto di cui parliamo è più vicino ai piccoli momenti quotidiani, quelli che scorrono silenziosi, in cui i nostri più profondi desideri possono respirare.

Di certo c’entra la passione che ci muove nel fare ciò che ci piace, quel brio che spesso ci da il “buon giorno” al mattino.

Il gusto di esprimersi, di dare forma all’indefinito, di esplorare …di creare! Questo gusto si avvicina molto al “gusto” che potrai trovare in questo corso di Scrittura Creativa.

E' il gusto di raccontare, di raccontarsi. Qui trovarai applicazioni di tecnica e nozioni di teoria.

Ma, dopo il corso, c’è un altro gusto più tangibile e immediato: quello della cucina sana e dei piatti della tradizione! Sì, perché Caterina Calabrese ci ospita “A casa mia”!

Caro amico di penna o di tastiera, giovedì 26, dalle 17:30 potrai scoprire tu stesso …“il gusto di scrivere”!

Il corso di Scrittura Creativa si svolge in 10 lezioni esperienziali di 2 ore, da settembre 2019 a marzo 2020. Per info e iscrizioni contattare il 338 986 6874 (Giorgio Conti – “WriteClub Lab”).

La cena non è compresa nel corso ed è prenotabile al 340 065 5907 (Caterina Calabrese – “A casa mia”).

Via Salavuca, Vasto (CH) – Località Incoronata.

Link Evento Facebook