Una birreria nello spazio sottostante del Mercato di Santa Chiara

Con un investimento di oltre 100mila euro il Mercato di Santa Chiara si rifà il look.

Il progetto di riqualificazione, redatto dall’architetto Silvia Croce e dagli ingegneri Valeria Maria Putignano, Tiziano Pasquarelli e Desio Fizzani, presentato nella sede della Confesercenti di Vasto, prevede la trasformazione degli attuali locali del pianterreno in un locale di somministrazione di alimenti e bevande che vedrà l’imprenditore Massimiliano Olivieri concessionario della struttura.

La data fissata per l’apertura è per il prossimo dicembre. “Un progetto – come ha speigato l’architetto Croce – che nasce dalla volontà di ridare vita al centro storico con un locale giovane e dinamico destinato a bar, pub e pizzeria e che andrà a riqualificare l’intera zona del mercato”.

La ristrutturazione esterna prevede interventi che andranno a migliorare il pianto terra e saranno in continuità con la parte superiore. Previste infatti grandi vetrate e la sostituzione di tutte le parti fatiscenti. All’interno un grande spazio di somministrazione di alimenti e bevande dove centrale sarà il bar. Idea forte è quella di rafforzare la storicità del mercato stesso utilizzando come logo della futura birra il nome “Santa Chiara”.

Saranno previste inoltre attività di formazione, di marketing e di comunicazione, nonché il coinvolgimento delle scuole.

Importante sarà l’utilizzo dei prodotti del piano superiore. Obiettivo dunque non è solo quello di creare un nuovo centro di aggregazione, ma anche di far vivere il mercato di Santa Chiara tutti i giorni.

Alla conferenza stampa erano presenti Patrizio Lapenna, il sindaco Francesco Menna, l’assessore Luigi Marcello, il responsabile della Cia Chieti Giuseppe Di Filippo, l’architetto Silvia Croce, gli ingegneri Valeria Maria Putignano, Tiziano Pasquarelli e Desio Fizzani e l’imprenditore Massimiliano Olivieri.