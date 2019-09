Jova Beach Party a Montesilvano, a Vasto le 'navette' di partenza per il concerto

Tutto pronto per il Jova Beach Party a Montesilvano, dal pomeriggio festa grande con musica, intrattenimento, spettacolo e soprattutto il concerto di Jovanotti.

La tappa abruzzese era originariamente prevista per il 17 agosto a Vasto e dopo le varie note vicissitudini, si è spostata a Montesilvano. Sono già state 14 le spiagge interessate dall’evento con 450 mila spettatori. Uno sforzo immane anche per l’amministrazione comunale, la Prefettura di Pescara e tutti gli altri organi competenti per garantire la sicurezza e la riuscita della manifestazione.

Oltre 30.000 i fan che affolleranno la spiaggia di Montesilvano con un palco avveniristico e una location “spaziale”, tutti pronti a danzare e cantare le canzoni di Jovanotti. Spiaggia, mare, una Woodstock del nuovo tempo con la musica di Lorenzo e dei suoi ospiti. Si smorzano, al momento, le polemiche e si accenderanno le luci del palco per una giornata all’insegna del ritmo inconfondibile del Jova nazionale per un pubblico di tutte le età. Occhi, naturalmente alle restrizioni del traffico, la riviera sarà chiusa al transito e attenzione ai divieti. Dal Comune chiedono un po’ di pazienza per un evento che comunque porta un riscontro non indifferente in termini economici e d’immagine.

A Vasto restano il rammarico per l'opportunità perduta e le 'navette' in partenza per la località del Pescarese.

(Fonte Rete 8)