Abruzzese di nascita, ora in Texas: cerca la madre naturale, originaria di Agnone, che vivrebbe a Vasto

Una storia triste! Cercare i propri genitori biologici quando si è cresciuti non sapendo chi fossero è del tutto naturale e in moltissimi figli adottati da grandi scatta il bisogno di conoscere la propria mamma o il proprio padre.

Questa, la racconta lei stessa, è la storia di Cinzia Lemme, 58enne, vive oggi in Texas, sposata da 31 anni con una figlia di 30 anni ed è nonna di una nipotina di 6 anni, una bella signora come mostra la foto copertina, nata in Abruzzo a Chieti nel 1961, abbandonata in orfanotrofio fino all'età di 8 anni e poi adottata da una famiglia residente a Vasto.

Ha cercato e sta cercando in lungo e in largo sua madre e per questo si è sottoposta per ben tre volte al test del DNA per trovare le sue origini, che l'ha condotta a Agnone. Afferma che il test del suo Dna combacia con quello di persone nate e vissute a Agnone e la mamma naturale potrebbe essere una certa Teresa Lemme, infermiera all'epoca, che rimase in stato interessante e fu allontanata dai propri genitori. Tutto questo sostiene nel suo racconto la signora Cinzia.

Chiede aiuto a chi sa notizie della sua presunta madre. Aiutiamola!

