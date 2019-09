Giovanna Lima uno dei più giovani Notai d’Italia ha scelto Vasto come sede

A Vasto da settembre 2019 ci sarà un nuovo Notaio: Giovanna Lima, ha solo 30 anni, ed è tra i notai più giovani di tutt’Italia. Ha un’origine Siciliana, è nata a Capo d'Orlando una cittadina di mare in Provincia di Messina, ha scelto Roma per l'Università. Il suo brillante percorso universitario presso l’Università La Sapienza l’ha portata a raggiungere velocemente la laurea in giurisprudenza e avendo finito in anticipo tutti gli esami, precisamente un anno prima, è riuscita a iniziare in anticipo la scuola di specializzazione per la preparazione al concorso notarile. E’ anche avvocato, ha fatto la pratica notarile e ha vinto recentemente il concorso da Notaio.

Sappiamo tutti che arrivare ad essere notai in Italia, non è cosa semplice. L’esame-concorso è difficilissimo, si può tentare al massimo tre volte e si è giudicati da una commissione composta da sei magistrati, sei notai e tre docenti universitari di materie giuridiche. Pochissimi i promossi, tanto che appunto sono tantissime le sedi vacanti.

La giovanissima Notaio Giovanna Lima tra le città che poteva scegliere, nell’elenco delle sedi ha preferito scegliere Vasto. E’ una città che conosceva. Le piace il mare di Vasto, che le ricorda le sue origini, le piace l’eleganza del centro storico. Il suo studio sarà in Corso Garibaldi 115/D e l’apertura è prevista da lunedì 9 settembre 2019.

L’incremento demografico della città di Vasto ha creato la necessità di un altro notaio, il numero dei notai di ogni città infatti è commisurato al numero degli abitanti.

Giovanna Lima come notaio è un pubblico ufficiale con il compito di garantire la validità dei contratti e degli altri negozi giuridici, attribuendo pubblica fede agli atti e alle sottoscrizioni apposte in sua presenza. E’ una donna molto determinata e preparata e cercherà di seguire con la massima attenzione e competenza tutti i contratti.

Consiglia a chi deve acquistare o vendere un immobile di essere sempre molto prudente. Si tratta infatti di operazioni estremamente complesse e dense di rischi, che non possono essere affrontate senza i consigli di un esperto. I problemi che l’acquisto di una casa presenta sono molteplici. Proprio per garantire il più elevato livello di sicurezza e serietà nell'acquisto può essere utile avvalersi di una particolare figura giuridica, il notaio, che ha la funzione di assicurare il buon esito dell'operazione di acquisto e di vendita; in quanto il notaio è figura connotata da caratteristiche di indiscutibile serietà, assoluta imparzialità e considerevole preparazione tecnica e garantisce la protezione e il completo soddisfacimento degli interessi e delle aspettative di entrambe le parti dell’operazione contrattuale.

E' importante, dunque, fin dai primi passi nel percorso da compiere per l’acquisto di una casa, rivolgersi anche al notaio per venire a conoscenza delle insidie, tanto per chi acquista quanto per chi vende, che possono nascondersi dietro una compravendita, già prima del contratto preliminare di compravendita immobiliare.