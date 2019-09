Liliana Segre 'cittadina onoraria' di Vasto: "Pagina storica della nostra comunità"

"L'approvazione unanime di quest'oggi dimostra che, quando in Consiglio comunale si crea un clima di collaborazione reciproca tra maggioranza e opposizione, si possono ottenere risultati importanti come questo."

Con queste parole il sindaco Francesco Menna ha salutato il conferimento della Cittadinanza Onoraria di Vasto alla senatrice a vita Liliana Segre.



"Un gesto di fondamentale importanza per la nostra città che, attraverso i suoi rappresentanti, ribadisce il suo fermo no a qualsiasi pratica di umiliazione degli esseri umani e, al contempo, sottolinea la centralità del recupero di una memoria storica condivisa, su cui costruire un futuro di rispetto e di umanità. Un gesto importante per i nostri giovani, affinché, attraverso la testimonianza di Liliana Segre, che ci onorerà della sua presenza non appena i preminenti impegni istituzionali glielo consentiranno, possano capire ancor meglio che la dignità delle persone deve essere messa in cima alla lista del nostro agire quotidiano".



"Questo voto unanime mi emoziona e mi riempie di gioia" ha concluso il primo cittadino. "Voglio ringraziare uno ad uno i consiglieri comunali per aver determinato, col loro voto convinto, questo atto di civiltà sancito dal voto in aula".