'Nuovo Polo San Gabriele', non solo centro sportivo ma punto d'incontro e confronto

“Nuovo Polo San Gabriele” questo è il nome del progetto di riqualificazione della struttura attualmente denominata “Centro Sportivo San Gabriele”.

Il centro in questione era infatti destinato alla chiusura imminente; i Fratelli di San Gabriele, fondatori dell’Istituto, nonostante i numerosi sforzi per portare avanti le attività per le quali la struttura era nata, non riuscivano ad assicurare una gestione che permettesse la sostenibilità della stessa . La costruttiva collaborazione, tra la Congregazione e la società Matrix, ha consentito la continuità delle attività delle tante associazioni che operano all’interno del complesso, che altrimenti sarebbero dovute terminare.

La volontà dei Fratelli di San Gabriele, quindi, di assicurare la permanenza sul territorio di attività sportive e sociali e la determinazione del Direttivo acquirente guidato da Matrix nell’investire sul territorio per il benessere sociale, hanno fatto sì che la città potesse continuare a beneficiare dei servizi di un centro polivalente. Il consistente intervento di riqualificazione e re-styling di edifici, impianti e terreni di gioco intrapreso dalla Società Cooperativa Sociale “Consorzio Matrix” in partenariato con altre realtà locali, ormai da anni attiva nel campo dei servizi sociali e della cooperazione, è finalizzato a mettere a disposizione degli abitanti di Vasto e dei comuni limitrofi uno spazio multifunzionale, in cui ci si possa sentire liberi di dedicarsi, alle proprie passioni o di seguire i percorsi di benessere.

L’obiettivo principale del progetto è la creazione di un network cittadino, la promozione di un circuito aperto d’inclusione e partecipazione che sia motore di ciò che può essere definito “benessere sociale”: Il “Nuovo Polo San Gabriele” vuole essere inteso non come semplice centro sportivo e d’attività ricreative, ma come punto d’incontro e di confronto in un contesto sano e d’innovazione sociale e sportiva, un luogo di aggregazione per le famiglie che qui potranno trovare risposte concrete tanto ai loro bisogni quanto ai loro desideri quotidiani.

Il suo punto di forza è l’offerta variegata di attività e servizi di qualità all’interno di un ambiente comodo e accogliente, adatto a tutta la famiglia.

Questi i dettagli dell’ambizioso progetto:

OFFERTA SPORTIVA

• corsi di calcio e calciotto;

• lezioni di basket, pallavolo, futsal;

• corsi di: scherma*; boxe; body-building, crossfit, aerobica; ginnastica posturale, pilates, cardio, yoga; balli di gruppo e danza, rivolti a fasce d’età più alte; ping pong;

• lezioni di tennis e paddle tennis*;

• corsi di ginnastica artistica e ritmica;

• corsi di nuoto e acqua-fitness.

CENTRO DI FISIOTERAPIA E NUTRIZIONE

Fuori dagli orari dei corsi e nel fine settimana è possibile prendere in affitto i vari impianti (con rispettivi spogliatoi a disposizione).

ASILO NIDO

SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E AGENZIA PER IL LAVORO

Si proporrà un ampio ventaglio di corsi appositamente organizzati e rivolti a chiunque si trovi a scegliere la strada da percorrere per la propria realizzazione personale e professionale.

Servizi per il lavoro: attivazione di Garanzia Giovani, Garanzia Over, organizzazione di tirocini extracurriculari e di video CV; in particolare, si occupa del matching tra aziende e personale in cerca di lavoro.

CENTRO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

Servizi, rivolti all’età evolutiva, agli adulti, alle famiglie ed ai gruppi. In particolare, grande attenzione è data all’erogazione dei seguenti servizi:

• Doposcuola specialistico per DSA e ADHD;

• Centro di Diagnosi e trattamento dei Disturbi dell’alimentazione;

• Consultorio familiare privato;

• Consulenze tecniche di parte e di ufficio.

LUDOTECA

Il Nuovo Polo disporrà al suo interno di una ludoteca, particolarmente attrattiva per i bambini (dunque per le famiglie) in quanto, oltre a svilupparsi ampiamente in superficie, lo fa anche in altezza: è pertanto in grado di ospitare molte giostre gonfiabili e giochi di grandi dimensioni, per garantire il divertimento 365 giorni l’anno.

OSTELLO DELLA GIOVENTÙ

L’Ostello della Gioventù è un servizio di pernottamento rivolto soprattutto a giovani (universitari, tirocinanti, squadre per soggiorni di allenamento o ritiro ecc…), ma ne possono usufruire persone d'ogni età.

Il Nuovo Polo si propone come nuova meta ideale per il fine settimana: la struttura, con i suoi servizi, resterà infatti aperta alla cittadinanza.Nei week-end di tutto l’anno ci saranno una serie d’iniziative volte a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione dei cittadini: lo staff organizzerà inoltre open-days multisport, in cui aprirà tutti gli impianti sportivi ai cittadini, che avranno la possibilità di provare gratuitamente discipline sportive diverse, anche attraverso attività ludiche e laboratoriali.