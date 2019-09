In giro per Vasto nonostante il provvedimento di espulsione dall'Italia, scatta l'arresto

I militari della Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vasto, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato K. F., nazionalità albanese, classe ‘78, in passato residente a Vasto e con numerosi precedenti alle spalle.

L’uomo, espulso dal territorio italiano lo scorso febbraio 2018 per un periodo di 5 anni, veniva fermato a bordo di un’auto. Una volta identificato, veniva accertata la violazione del provvedimento di espulsione.

Terminati gli atti di rito, l’uomo veniva tratto in arresto e trattenuto in caserma fino a quando veniva convalidato l’arresto e disposta, a suo carico, la misura cautelare dell’obbligo di firma.