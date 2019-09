Porta Palazzo-Parco Muro delle Lame, strada indecente

La strada che collega Porta Palazzo con il Parco Muro delle Lame è indecente.

Rilancia la questione Ivo Menna, de 'La Nuova Terra', ambientalista storico della città. "Ogni tanto qualche sventurato automobilista si avventura su di essa per risalire dai campi, ma rimane bloccato o si ritrova con l'auto in panne per le profonde voragini", scrive in una nota.

In condizioni di degrado anche la storica Fonte Nuova. "Non sarebbe male, ma molto utile a illustrare alla città lo stato in cui versano queste parti cittadine. Per non parlare dello stato fatiscente e di sbriciolamento delle tribune che andrebbero smantellate per far posto ad un allargamento della pista di atletica", dice ancora Menna che su questa ed altre questioni invoca un 'cambio di passo' al sindaco ed alla sua "eterogenea e confusa maggioranza".