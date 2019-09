Nuovo Governo, rimandata la visita di Liliana Segre a Vasto

"La mia promessa: verrò ad onorare Vasto".

La senatrice a vita Liliana Segre, attesa in visita ufficiale a Vasto nella giornata di venerdì 6 settembre, ha comunicato la propria impossibilità ad essere presente a causa della soluzione della crisi di governo che la coinvolgerà nel voto di fiducia al Senato.

A rendere nota la notizia il sindaco Francesco Menna, che ha ricevuto la lettera di Liliana Segre:

"Signor Sindaco, membri del Consiglio, cittadini e cittadine di Vasto,

avevo accolto con autentico piacere l’invito ed il riconoscimento che la vostra Comunitá ha pensato di consegnarmi, mi sento onorata ma temo, a causa di inattesi ed aggiungerei irrituali (data la stagione) impegni istituzionali, di non poter essere con voi: il voto di fiducia al nuovo Governo mi porta a Roma.

Avendo un’età pronunciata devo mettere nel conto gli spostamenti rallentati.

La mia promessa è che, affrancata dagli impegni politici, verrò ad onorare la Città di Vasto.

Consegno a Lei, Signor Sindaco, questo breve indirizzo di saluto che vorrei rivolgere direttamente ai suoi giovani concittadini: da oltre trent’anni racconto agli studenti la "mia memoria" perché bisogna rompere il silenzio.

Un Paese che ignora il proprio ieri non può avere un domani: ecco perché spetta a voi ragazzi il lavoro, implacabile, sulla memoria, che è la ricucitura (imperfetta) di un percorso di guarigione civile, percorso che serve a mantenere in buona salute la democrazia.

ll futuro è nelle vostre mani e la stella polare che vi guiderà si chiama Costituzione, la base della legalità repubblicana.

Arrivederci,

Liliana Segre."

"Il Consiglio comunale che celebreremo venerdì mattina conferirà alla senatrice Segre la cittadinanza onoraria: la accoglieremo, dunque, presto come parte della nostra comunità e riceveremo una testimonianza di umanità e di memoria che sapremo conservare come un tesoro prezioso", ha dichiarato il primo cittadino.